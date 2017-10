L’ES Assi Youcef sur un nuage

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

La deuxième journée de la division honneur de Tizi-Ouzou a été favorable au nouveau promu, l’ES Assi Youcef qui a réussi à enchaîner une victoire hors de ses bases face à l’ES Sikh Oumeddour. Un second succès qui permet aux hommes de Moh Cheballah de garder les commandes au classement, en compagnie de la JS Boukhalfa qui a empoché, elle aussi, les trois points devant le CA Fréha au stade Oukil Ramdane. De son côté, la JSC Ouacifs qui demeurait sur une victoire éclatante à l’extérieur lors de la première journée face à l'ES Sikh Oumeddour, a été contrainte vendredi dernier au partage des points à domicile par l’AC Yakouren qui a réussi à mettre la pendule à l'heure dans le temps additionnel. Pour sa part, l’O Tizi Gheniff qui restait sur un nul à l’extérieur face au Racing Club de Betrouna s’est imposée devant le FC Ouadhias dans un match marqué par un festival de buts. Le FC Tadmaït et l’ES Tigzirt, battus le week-end dernier, n’ont pas raté, cette fois, l’occasion de signer leurs premiers succès à domicile face respectivement au CRB Mekla et au KC Taguemount Azouz. Enfin, l’ASC Ouaguenoun qui a raté son entame en concédant une défaite la semaine dernière, s’est faite à nouveau accrochée à domicile par le RC Betrouna. À signaler que cette deuxième journée s’est déroulée encore une fois dans un fair-play total. Aucun incident majeur n'a été déploré, ce qui augure d'une saison tranquille.

S. K.