Le coach Meftah limogé

Suite à la deuxième défaite concédée par l’équipe senior face à l’OS El Kseur, le week-end dernier à Tizi-Ouzou, la direction de l’OS Moulediouane a limogé le coach Chabane Meftah.

Les Oiseaux Sportifs de Moulediouane, qui ont débuté mal leur aventure en Régionale 2, en s’inclinant face, respectivement, au CRB Kherrata et l’OS El Kseur, ont vite fait de se séparer de leur coach. Du coup, l’équipe s’est retrouvée sans entraîneur en chef et les dirigeants étaient, depuis la semaine dernière, à la recherche d’un successeur à Chabane Meftah, pour prendre la barre technique et préparer le groupe, en prévision de la prochaine sortie en déplacement. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça a démarré mal pour le deuxième club de la localité de Draâ Ben Khedda. Les feux sont déjà au rouge et les responsables sont appelés à vite remédier à la situation, pour faire redémarrer la machine. A noter que les joueurs ont repris du service et se préparent pour le troisième match du championnat de cette Régionale 2.

Mohamed Merabtène lui succède

Les responsables de l’OSM n’ont, finalement, pas mis beaucoup de temps pour trouver un remplaçant à Chabane Meftah. Selon les derniers développements de la situation, ils ont jeté leur dévolu sur un enfant de la région, en l’occurrence Mohamed Merabtène, dit Moh Goha, qui a drivé le FC Tadmaït la saison dernière. Le nouvel entraîneur aura à ses côtés Rabah Tahir qui connaît bien la maison. A noter que le coach Moh Goha a déjà entamé son travail, pour préparer le match de la 3e journée, face à l’USM Béjaïa, prévu ce week-end à Béjaïa. L’objectif assigné à l’équipe, cette saison, reste le maintien en Régionale 2.

Massi Boufatis