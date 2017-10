Le WAT en ligne de mire

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

Les joueurs du MOB poursuivent leur préparation en prévision du match de vendredi prochain, programmé à 16 heures, contre le WA Tlemcen, comptant pour la 7ème journée de la ligue 2 Mobilis. Après le large succès de vendredi passé face au GCM (4 - 2) qui leur a permis d’occuper seuls la première place avec 16 points au compteur, les Béjaouis veulent enchainer avec une sixième victoire d’affilée, vendredi prochain, pour rester au sommet de la hiérarchie, surtout en cas de faux pas de son poursuivant direct, la JSMS, qui se rendra à Béjaïa pour en découdre avec la JSMB locale. Le staff technique du MOB, à sa tête Mustapha Biskri, doit trouver la meilleure tactique possible qui permettra aux camarades de Soltane de revenir de la capitale des Zianides avec un probant résultat, surtout que le WAT n’a pas encore trouvé ses repères en ligue 2 en se contentant de la 13ème place pour un total de cinq points seulement. Concernant l’effectif, le Mouloudia de Béjaïa sera encore privé, lors de ce match, des services de Noubli et Bentayeb pour causes de blessures. De son côté, le coach va sûrement reconduire la même équipe ayant affronté le GCM, en récupérant le défenseur Bouledieb, un élément clef de l’échiquier défensif du MOB qui n’a encaissé qu’un seul but en quatre matchs joués.

Le déplacement demain par avion

Afin de mettre la délégation du MOB dans de bonnes conditions lors de son déplacement à Tlemcen, la direction a pris la décision de se déplacer, mercredi prochain, après la séance d’entraînement du matin, par avion sur Alger puis prendre un autre vol sur Oran, avant de continuer par bus le trajet vers Tlemcen, où l’équipe élira domicile. L’équipe s’entraînera jeudi sur le terrain du stade Akid Lotfi de Tlemcen, pour avoir certains repères du carré vert qui accueillera le lendemain le match officiel contre le WAT.

Z. H.