Séminaire technique le 21 octobre

La Ligue d’athlétisme de la wilaya de Béjaïa a programmé un séminaire technique pour le 21 octobre prochain au stade d’athlétisme de Souk El Tenine. Celui-ci sera réservé exclusivement aux DTS des clubs affiliés à la ligue en question. Joint par téléphone, le directeur technique de la ligue d’athlétisme, Youcef Soltana, a confié que «ce séminaire est un rendez-vous important dans la construction d’une vision partagée de ce que les acteurs de la discipline souhaitent pour leur avenir, dans la perspective d’une future politique». «On va débattre, dans ce regroupement, les règlements généraux, les règlements techniques, les critères et règlements de la classification de la FAA, ainsi que le découpage régional», informe-t-il. Signalons que ce rendez-vous sera suivi d’autre séminaire régional qui aura lieu prochainement, et qui concernera huit wilayas, à savoir Béjaïa, Jijel, Sétif, M’Sila, Bordj-Bou-Arréridj, Bouira et Tizi-Ouzou

