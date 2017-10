Violence et pagaille à l’entraînement

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

La reprise des entraînements de la JSMB, ayant eu lieu avant-hier en fin d’après-midi au stade de l’UMA, a vu l’irruption de certains supporters du club qui voulaient en découdre avec les joueurs et le staff technique.

La lourde défaite concédée par leur équipe favorite vendredi dernier à Batna (0 - 3), a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour laisser exprimer, de vive voix, toute leur colère à l’adresse des joueurs qu’ils ont traité de tous les noms d’oiseaux. Alors que l’entraîneur des gardiens de but, El Hadi El Amrani, a été tout bonnement prié d’abandonner la séance d’entraînement. Les supporters, fous furieux contre lui, lui ont reproché le fait d’être derrière le départ du keeper Sofiane Kacem, pendant que les deux portiers actuels, Abderraouf Belhani et Mounir Benmeddour, n’ont rien apporté de plus, à leurs yeux. Par ailleurs, une rencontre devait regrouper, hier à 16h30, le président Boualem Tiab avec les membres du staff technique pour évoquer ensemble la situation de l’équipe. Le sort de l’entraîneur des gardiens de but, El Amrani, devait en dépendre également. Quoi qu’il en soit et en dépit de tout cela, la JSMB a plus que besoin de plus de sérénité dans ces moments de doute pour espérer sortir la tête de l’eau et renouer avec les résultats positifs dans les meilleurs délais. De ce fait, la balle est dans le camp des joueurs qui sont appelés à fournir les sacrifices nécessaires pour permettre à leur équipe de revenir au devant de la scène. Pour sa part, l’axial Abdelmalek Merbah a déclaré : «J’avoue qu’on ne s’attendais pas du tout à perdre de cette façon, même si je dois ajouter que nous n’étions nullement dans notre élément ce jour-là. Cela dit, je tiens au nom de tous mes camarades à présenter nos excuses à nos supporters, car notre déception est aussi la leur. Ceci dit, on fera le maximum pour nous ressaisir dès vendredi prochain contre la JSMS. Ce match sera celui des joueurs. On promet de tout donner sur le terrain pour empocher les trois points du match, afin de leur rendre le sourire.»

B. Ouari