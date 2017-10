Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

L’attaquant kabyle, Mehdi Benaldjia, parle dans cet entretien de la lourde défaite de son équipe face à l’USMBA, de l’arrivée de Chay, du match de cet après-midi face à l’USMH ainsi que d’autres points.

La Dépêche de Kabylie : Qu’avez-vous à dire sur la lourde défaite concédée par votre équipe face à l’USMBA ?

M. Benaldjia : Nous sommes très déçus par cette contreperformance face à l’USMBA. Cette défaite nous a fait très mal car on a misé sur un bon résultat lors de cette confrontation. Le score ne reflète pas la physionomie du match et j’estime qu’on ne méritait pas de perdre avec un tel score. C’est ça le football et on doit tirer des leçons pour les prochains rendez-vous.

Est-ce que cette contre- performance a influé sur le moral de l’équipe ?

Nous avons oublié cette rencontre. À présent, nous sommes concentrés sur le match face à l’USMH. Il ne sert à rien de revenir en arrière, l’essentiel et d’éviter les mêmes erreurs durant les prochain rendez-vous, à commencer par celui face aux Harrachis. On fera tout pour se ressaisir.

Le coach Chay a déclaré que l’équipe manque de discipline tactique et que certains membres jouent beaucoup individuellement…

Chay est un technicien qui n’est plus à présenter. On doit tous l’aider dans sa mission en appliquant ses consignes à la lettre. Incha’Allah avec lui l’équipe sera plus performante et réalisera de bons résultats.

Après cette défaite face à l’USMBA, ne pensez-vous pas que la victoire est impérative face à l’USMH ? Après la défaite face à l’USMBA, nous sommes condamnés à réagir face à l’USMH. On jouera ce match avec la ferme intention de glaner les points de la rencontre pour se racheter après notre dernière contre performance. Certes, le match sera difficile, toutefois on doit préserver les points du match et renouer à l’occasion avec les victoires.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi