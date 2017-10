Les Canaris cartonnent face aux Mouloudéens

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Après la victoire obtenue vendredi dernier par les U-19 au stade du 1er novembre face au MCA, les U-17 et U-16 de la JSK sont allés, à leur tour, battre samedi dernier leurs homologues Mouloudéens chez eux. En effet, les cadets se sont imposés par trois buts à deux alors que les minimes l’ont emporté par la plus petite des marges. Un carton plein pour les jeunes Canaris qui s’offrent à l’occasion les commandes dans leurs groupes respectifs à l’issue de cette seconde journée du championnat Jeunes élites. Un tonitruant début qui augure de belles choses pour les jeunes kabyles, sur lesquels il faudra désormais compter cette saison. En attendant, les jeunes Canaris qui semblent en pleine confiance, ont tout simplement le vent en poupe. Les prochains adversaires des Jaune et Vert sont d'ores et déjà avertis.

S. K.