«Seule la victoire nous intéresse»

Pour l’arrière droit kabyle, Mohamed Guemroud, son équipe est prête pour le match d’aujourd’hui face à l’USMH. Il affirme que leur objectif est de glaner les trois points de la confrontation : «Après la dernière défaite face à l’USMBA, nous sommes déterminés à réagir pour se racheter. On a préparé convenablement le match face à l’USMH et notre seul objectif est de gagner la partie. Certes le match sera difficile, toutefois on doit sortir le grand jeu pour glaner le gain du match et satisfaire nos supporters. On fera le maximum pour leur dédier la victoire», a déclaré Guemroud à propos de la rencontre.

