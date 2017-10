Premier test pour Chay

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

La JSK recevra l’USMH, cet après-midi à 17 heures, au stade du 1er novembre, pour le compte de la 7ème journée du championnat de ligue 1 Mobilis.

Cette rencontre sera le premier test pour le nouvel entraîneur kabyle Jean-Yves Chay, qui vise une victoire cet après-midi pour l’entame de ses fonctions: «Ce match face à l’USMH est important et difficile pour mon équipe. Cependant, les joueurs l’ont activement préparé et sont volontaires pour réussir quelque chose. On cherchera la victoire pour se racheter après la dernière défaite face à l’USMBA», a déclaré le coach kabyle. Côté effectif, l’arrière gauche Houari Ferhani et le jeune attaquant Nazim Si Salem ne seront pas concernés par le match. Ferhani a été expulsé face à l’USMBA, alors que Si Salem a eu un carton jeune pour contestation de décision. Cependant, le match d’aujourd’hui verra le retour de Redouani, Djabout et Ekedi, sanctionnés par le coach Kherroubi lors de la précédente rencontre. Le coach Chay aura plusieurs choix pour composer son 11 lors de cette confrontation très importante. Le successeur de Rahmouni utilisera toutes ses cartes gagnantes lors de ce match. Son seul objectif est que la JSK gagne la partie et renforce son capital de points. Ce qui reste le souhait de tous les amoureux des Jaune et Vert qui attendent ce match avec impatience.

Ultime séance hier à l’heure du match

Les Canaris devaient effectuer leur dernière séance d’entraînement, hier à 17h, soit à l’heure du match, au stade du 1er novembre. Le staff technique kabyle a apporté les derniers régalages à son groupe en prévision du match de cet après-midi. Il a demandé aux équipiers de Redouani de tout faire pour réaliser la victoire, afin de satisfaire les fans attendus en masse dans les gradins. À signaler que le coach Chay devait annoncer la liste des joueurs concernés par le match à l’issue de cette séance d’entraînement.

M. L.