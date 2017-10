Reprise à l’école de Tiferdoud

Par DDK | Il ya 35 minutes | 36 lecture(s)

à Tiferdoud, les bonnes nouvelles se sont succédé dimanche dernier. En effet, en plus du sacre au concours «Rabah Aïssat», l’école du village a enfin rouvert ses portes, fermées après une grève enclenchée depuis mercredi dernier. Dans la matinée de dimanche dernier donc, à huit heures, les potaches ont rejoint leurs classes, à la satisfaction de leurs parents qui redoutaient les répercussions d’un tel mouvement de protestation sur leurs performances scolaires. Le président du comité de village, Monsieur Ouiddir, confie qu’une rencontre, qui avait pour but de régler cette «affaire», s’était tenue entre les villageois et l’association de parents d’élèves pour débattre de la situation de leur école. C’est là que la décision de reprendre les cours avait été prise, sachant que le départ de la directrice, condition posée par les protestataires pour la reprise des cours, leur avait été accordé par la tutelle. «Un enseignant de l’établissement est désigné pour assurer l’intérim, en attendant que la direction de l’éducation nomme un autre directeur», fait savoir notre interlocuteur. Rappelons que, suite à un incident qui s’était produit dans l’établissement, l’association des parents d’élèves de l’école de Tiferdoud avait décrété une grève illimitée jusqu’au départ de la directrice, comme précisé sur une banderole suspendue, la semaine dernière, au-dessus du portail de l’établissement.

A. O. T.