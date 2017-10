Mounir Dob s’en va, Belaredj arrive

Par DDK | Il ya 35 minutes | 39 lecture(s)

Le désormais ex-entraîneur de l’IB Lakhdaria, Mounir Dob, a démissionné de son poste d’entraîneur du club de l’ex-Palestro après seulement cinq journées passées à la barre technique de l’équipe. Ce dernier qui n’a pas voulu entrer dans les détails, justifiera sa décision en évoquant des «raisons personnelles». De son côté, le président de CSA/IBL, Mohamed Gora estime que «c’est lui qui a émis le vœu de partir, nous lui avons juste demandé de nous donner plus du temps pour trouver un remplaçant, chose faite, puisqu’il a été remplacé par l’entraîneur Mohamed Belaredj. Ce dernier a dirigé sa première séance d’entraînement lundi dernier». Néanmoins, selon l’entourage du club, ce sont les choix tactiques et la pression du public qui aurait poussé Mounir Dob à prendre une telle décision. Il a dirigé son dernier match samedi dernier, face au NRB Reghaia, perdu sur le score de 1 - 0, il laissera toutefois l’équipe sur le podium, à la troisième place avec neuf points, ex-æquo avec le NRB Reghaia, juste derrière Béni Douala, dix points, et le leader Ben Aknoun qui compte onze points. Ceci dit, le néo entraîneur Belaredj avait déjà drivé plusieurs clubs, à l’instar du RC Kouba, le MO Constantine et la JS Jijel, prochain adversaire de l’IB Lakhdaria.

M’hena A.