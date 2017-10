«C’est l’arbitre qui nous a vaincus face à Magra»

Par DDK | Il ya 36 minutes | 39 lecture(s)

La formation d’Amizour a concédé un troisième revers de suite en championnat. Après avoir été battus à domicile face à l’US Béni Douala, les Unionistes se sont inclinés, samedi dernier, chez le MCM. Et pourtant, les camarades d’Idirene ont livré une bonne prestation au stade communal de Magra et auraient pu revenir à la maison avec un résultat positif. Ce sont, d’ailleurs, eux qui ont maîtrisé le sujet en dominant les débats. Toutefois, les Rouge et Noir d’Amizour ont accusé l’arbitrage d’être à l’origine de leur défaite face au MCM. Les Unionistes estiment que l’arbitre a accordé un penalty imaginaire à l’adversaire. «Je n’ai pas pour habitude de parler des arbitres, mais j’estime que nous avons été lésés par l’arbitre du match. Je peux vous assurer que nous avion livré une meilleure prestation depuis le début du championnat. Nous méritions de revenir à la maison avec au moins le point du match nul. Malheureusement, l’arbitre a commis beaucoup d’erreurs qui ont influé négativement sur le sort de la partie. J’estime que nous avions joué contre le MCM et contre l’arbitre et c’est ce dernier qui nous a vaincus. Il nous était impossible dans ce genre de conditions de réaliser un résultat positif. D’ailleurs, je viens de transmettre un rapport à la ligue», soulignera le vice-président du club, Laid Milane. Et au défenseur Brikh d’ajouter : «Dès le début de la rencontre, il m’avait menacé de me faire sortir, alors que je n’avais rien fait. Par la suite, il accordé un penalty imaginaire au MCM. Un penalty que seul lui a vu. C’est vraiment dommage car nous avions les moyens de revenir de Magra avec un résultat positif. L’adversaire n’avait rien fait tout au long de la partie. Nous n’aurions jamais dû perdre ce match si l’arbitrage était à la hauteur de cette rencontre.»

S. H.