«Il faut aider l’équipe»

La JS M’Chedallah a failli rater son engagement en championnat Régionale 2, étant le dernier club à avoir déposé son dossier d’engagement ainsi que celui des licences au niveau de la LRFA. Cela dit, le club n’a pas pris part au premier tour régional de la coupe d’Algérie à cause des licences des joueurs qui n’étaient pas disponibles. De son côté, le président de CSA, Aoudia Madjid, qui avait annoncé son départ après avoir passé 18 ans à la tête de l’équipe, a été obligé de surseoir à sa décision et reprendre service. Côté staff technique, c’est toujours Irnatène Salah qui est maintenu en qualité de coach de l’équipe. Cette dernière s’est retrouvée, pour la première fois, sans préparation d’intersaison à une semaine du début de la compétition. Elle a, alors, concédé à un revers en dehors de ses bases (2 - 1) face à la JS Bordj Menaïel. Lors de la deuxième journée, les Maillotins ont réussi à remporter les points du match (2 - 1) face à l’ES Draâ E-Mizan. Pour l’entraîneur Salah Irnatène, l’équipe a débuté dans la «tourmente et le doute, à cause du manque de moyens». «L’équipe s’est carrément disloquée, nous avons perdu plusieurs joueurs, notamment le buteur Reggad Walid, qui a rejoint le SA Mohamadia, ainsi que Barr Ali, enrôlé par JS Bouaklane, et Nouri, qui a mis un terme à sa carrière. On s’est vu contraints de faire appel aux espoirs et aux juniors du club. Au total, ce sont 12 jeunes joueurs qui évoluent cette saison parmi les Seniors», fait-il savoir. Au fur et à mesure, poursuit-il, «les anciens sont revenus. Malgré la situation financière du club, nous avons quand même pu récupérer Meniche et Boudjemaâ et le gardien de but Aouali». Et de renchérir : «Lors du premier match, et malgré la défaite, les joueurs ont montré plus de motivation et de volonté. Ils voulaient s’imposer et dire qu’on pouvait compter sur eux pour leur première saison en catégorie senior. Sincèrement, j’étais très satisfait de leur prestation». Pour conclure, l’entraîneur de la JS M’Chedallah dira : «Nous avons du pain sur la planche. On vient juste de commencer la préparation. On essayera de gérer match par match et surtout éviter la surcharge et les blessures. J’espère, seulement, que la situation financière du club s’améliorera au plus vite. Sinon, ce sera vraiment difficile de maintenir une bonne dynamique en compétition. Il faut aider cette jeune équipe à sortir de cette situation !»

M. A.