La spirale des défaites continue

Par DDK | Il ya 36 minutes | 53 lecture(s)

Les joueurs de l’US Oued Amizour continuent à broyer du noir. En effet, ils n’ont pas fait mieux que la journée précédente, puisqu’ils ont concédé une autre défaite, la semaine dernière à l’extérieur, face au MC Magra.

En effet, et après avoir été battue par l’US Beni Douala la semaine dernière, l’équipe d’Amizour s’enfonce dans la spirale des défaites, en concédant un autre revers face à une formation de Magra qui n’est pourtant pas un foudre de guerre. Cette dernière est parvenue, néanmoins, à mettre à nu les insuffisances de son adversaire du jour, alors qu’un réveil de la part de ce dernier était attendu après quatre rencontres sans succès. La défaite de samedi dernier complique la situation des hommes d’Omar Oumbiche et Laïd Milane. Cette équipe d’Amizour, pourtant censée jouer les premiers rôles cette saison, a affiché un rendement au-deçà des attentes. L’équipe, au regard des résultats réalisés depuis l’entame de la saison, n’a récolté qu’une petite unité sur les quinze possibles. Jusque -là, en effet, les Unionistes n’ont gagné aucun match. Bounif, le coach de l’équipe, n’a pas caché sa déception, vu que ses poulains, marquent certes, mais encaissent bêtement. Face à l’U Béni Douala, la défense a pris l’eau de toutes parts. Le scenario s’est répété mardi passé, où l’équipe a réussi à marquer deux réalisations, mais en a encaissé trois, dont une sur penalty. Cela dit, au regard de la physionomie du match, l’USOA méritait au moins le point du nul.

Le recrutement décrié !

Dos au mur, l’USOA est en train de perdre du terrain. Une thérapie de choc s’impose afin de freiner cette hémorragie de mauvais résultats. Ce troisième revers de suite n’est pas sans donner lieu à des interrogations de la part des supporters, qui se demandent, notamment, quand est-ce qu’aura lieu le déclic de leur équipe fétiche qui occupe, présentement, l’avant-dernière place du classement. Cela dit, pour beaucoup de fans, ces résultats étaient prévisibles bien avant l’entame de la saison : «Certains joueurs ont été libérés d’un club qui faisait peur à ses adversaires, et remplacés par d’autres issus de divisions inférieures, sans expérience et sans même un niveau leur permettant de jouer dans ce palier», fait-on remarquer. En effet, d’aucuns avancent que la différence de niveau est bien claire entre l’effectif de l’exercice écoulé et celui de cette année. Mais le staff technique se dit toujours convaincu que les Unionistes ont les moyens nécessaires, pour sortir la tête de l’eau et figurer, ainsi, dans le gotha des grands. C’est du moins ce qu’explique Bounif : «Je crois que nous ne méritons pas la défaite. Nous avons fait une bonne rencontre avec notre adversaire. Mais que voulez-vous, la chance n’a pas été de notre côté. Nos joueurs ont créé beaucoup d’occasions, mais la réussite nous a fait cruellement défaut. Je crois que nous n’avons pas à rougir de notre rendement. Il faudra, cependant, oublier la défaite et se remettre vite au travail, en prévision du prochain match qu’il faudra gagner pour s’éloigner de la zone dangereuse, l’USOA accusant un grand besoin en matière de points. En tout cas, nous ne baisserons pas les bras». Pour sa part, le vice-président et manager du club Laïd Milan remet en cause l’impartialité de l’arbitre qui a, d’après lui, accordé un penalty imaginaire au MCM: «Il ne faut pas oublier que l’arbitre de la rencontre était vicieux. Il a apporté son grain de sel à la partie en accordant un but imaginaire aux locaux. Il a été à sens unique puisqu’il nous a lésés. On joue bien comme à chaque fois, mais on subit le diktat des arbitres. De toute façon, on ne va pas se taire. Je vais adresser un rapport détaillé à la ligue sur cet arbitre-là». À noter, par ailleurs, que les camarades d’Idirene ont repris, avant-hier, le chemin des entraînements, en prévision du prochain match face à MB Rouissat

Samy H.