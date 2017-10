«On est désormais l’équipe à abattre»

Par DDK | Il ya 35 minutes | 33 lecture(s)

Le coach du MOB, Mustapha Biskri, estime que son équipe gagnerait beaucoup à ne pas trop se prendre la tête et ne pas se laisser aller dans l’euphorie des bons résultats réalisés jusque-là.

La Dépêche de Kabylie : Comment s’est déroulée la reprise ?

Mustapha Biskri : La reprise s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Après les bons résultats réalisés jusqu’à maintenant, on a discuté avec les joueurs en leur demandant de vite oublier la dernière victoire et de ne penser qu’au prochain match car le plus dure est à venir.

Comment analysez-vous le match de Mascara ?

Je pense qu’on a réalisé une très belle partie en dehors du relâchement du dernier quart d’heure qu’on doit corriger et trouver les remèdes le plus vite possible. Les joueurs se sont libérés psychiquement et les automatismes commencent à se déclencher et c’est tant mieux pour nous, car avec ce rythme, l’avenir ne peut être que radieux. À nous de confirmer et défendre notre statut lors des prochains matchs.

En parlant des prochains matchs, comment voyez-vous le prochain rendez-vous face au WAT ?

Ça sera un match difficile pour les deux équipes mais on ira à Tlemcen pour réaliser un bon résultat. On est actuellement leader et on sera l’équipe à battre. Donc, c’est à nous de trouver les moyens pour contrer notre adversaire du jour et réaliser le meilleur résultat possible.

Propos recueillis Par Z. H.