Les tergiversations de Cavallo Rocco

L’homme d’affaires italien, Cavallo Rocco, arrivé avant-hier soir à Alger pour poursuivre ses pourparlers avec la direction kabyle, ne semble pas trop pressé de concrétiser ce partenariat dont la mise en place s’éternise. En effet, le patron du groupe italien a rencontré une nouvelle fois le président du directoire de la société JSK, Hamid Sadmi, dans un hôtel à Hydra cette fois, pour discuter encore du «projet et de certains détails, dit-on, concernant la JSK». Se montrant encore une fois prêt à investir à la JSK, l’Italien hésite toutefois à aller à l’éssentiel en se contentant de reformuler encore son désir de «tout savoir sur le club et surtout avoir des garanties que c’est là une démarche porteuse pour les deux parties». Après un tête-à-tête qui a duré une heure de temps avant-hier soir, les deux hommes se sont entendus, dans un premier temps, pour poursuivre leurs discussions, hier soir, à Tizi-Ouzou. En effet, Rocco et ses associés devaient faire le déplacement à Tizi-Ouzou pour assister au match d’hier face à l’USMH et découvrir l’équipe de plus près. En outre un déplacement sur Tizi-Ouzou aurait été une oportunité pour approfondir les pourparlers et passer au concrêt, surtout que le club a besoin de réconfort. Or, non seulement le déplacement sur Tizi-Ouzou n’aura finalement pas lieu, mais en plus l’Italien, présenté comme un potentiel investisseur, n’a jusque-là entrepris aucun geste de bonne intention. Selon des voix de l’intérieur du club, l’équipe n’a soufflé ces dernières semaines que grâce aux récentes rentrées venues du sponsor Ooredoo. En témoignent les rares plaques de sponsors mises en place au stade ou encore sur les maillots quasiment vièrges de l’équipe. Cela dit, bien que rien ne s’est encore concrétisé avec ces Italiens, toutefois, le président Sadmi se montre rassurant à chaque fois en affirmant que «le partenariat se fera étape par étape.» L’étape conclue semble-t-il lors de cette dernière rencontre d’avant-hier serait la projection de la création d’une société mixte où sera représentée la JSK et le groupe italien. À rappeler que lors de leur dernière visite en Algérie il y a une dizaine de jours, le président Sadmi a déclaré avoir remi tous les documents concernant les derniers bilans, la masse salariale du club et les infrastructures dont il dispose.

M. L.