Asselah assure

Par DDK | Il ya 36 minutes | 77 lecture(s)

La JS Kabylie s’en est bien sortie, hier, en assurant finalement une précieuse victoire à Tizi-Ouzou devant l’USMH, pour le compte de la 7e journée de la Ligue 1 Mobilis

Autant dire que ça commence bien pour le Français Jean-Yves Chay qui retrouvait hier à l’occasion le banc de touche du stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou. C’était aussi le match qui a vu le come-back du keeper canari Asselah qui a été pour beaucoup dans la victoire réussie par son équipe, puisqu’il a réussi à priver l’USMH à lui seul de l’égalisation en stoppant net le penalty tiré par Banouh à la 62’. Auparavant, ce sont les visiteurs de l’USMH qui ont ouvert la marque en surprenant la défense kabyle dès la 21’. Heureusement pour les locaux, le Camerounais Ekede fera vite de niveler le score à la 28’. Le jeu a été par la suite plutôt équilibré, même si la JSK semblait prendre un léger ascendant sur son vis-à-vis. Et ce n’est d’ailleurs que logiquement que la bande à Chay accentuera le score en sa faveur dès le retour des vestiaires. En effet, visiblement regonflés comme il se doit par leur nouveau coach, les joueurs de la JSK sont revenus sur le terrain encore plus entreprenants et se sont fait récompenser dès la 46’ par un second but grâce à l’opportunisme de Benaldjia. La suite sera faite d’un jeu toujours aussi ouvert des deux côtés et les deux équipes ont joué leurs chances mais sans rien changer au score. Il est vrai que malgré la domination kabyle, l’occasion la plus nette était harrachie avec ce penalty à la 62. Mais Asselah était là.

Mustapha L.