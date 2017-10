Ça passe ou ça casse !

Par DDK | Il ya 20 minutes | 1 lecture(s)

La JSM Béjaïa recevra, demain vendredi, la JSM Skikda, pour le compte de la septième journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, dans une rencontre placée sous le signe du rachat pour les camarades d’Oussama Khellaf. Ces derniers, qui seront, pour ainsi dire, dans l’obligation de se ressaisir vite face au dauphin du groupe, se déclarent résolument décidés à effacer leur dernière débâcle essuyée en terre batnéenne, pour retrouver la confiance. Cela dit, joueurs de la JSMB, qui ont passé une semaine difficile, ne semblent nullement affectés par les derniers événements vécus par leur équipe. Sur ce, le revenant farouk Benmansour nous a déclaré : «On sait ce qui nous attend face à la JSMS, mais, ma foi, on se battra à fond sur le terrain dans le but de prendre les trois points du match, afin de renouer avec la victoire et redonner aussi le sourire à nos supporters». Autrement dit, les Béjaouis, qui évolueront sans la pression du public, huis clos oblige, devraient l’emporter pour au moins trois raisons : gagner pour se libérer, se réconcilier avec les supporters du club et entretenir encore l’espoir de jouer pour une place sur le podium, sachant qu’ils accusent déjà cinq unités de retard sur le 3e. En gros, l’enjeu de ce match est tellement important pour les gars de la Soummam que cela devrait les inciter à sortir le grand jeu face aux coriaces Skikdis, pour se refaire une santé. Pour cela, ils devront surtout ne rien laisser au hasard, pour pouvoir rééditer leurs belles prestations du début de saison. Pour sa part, le coach en chef, Mounir Zeghdoud, qui jouera sans doute sa tête demain, a tenu à être plus près de ses poulains tout au long de la semaine. Il a axé le gros de son travail sur l’aspect psychologique, notamment en vue de les aider à mieux se transcender sur le terrain face à la JSMS.

Ghanem et Ouanes out

L’attaquant des Vert et Rouge, Fouad Ghanem, sera absent pour le rendez-vous de demain face à la JSMS. Et pour cause, le joueur a écopé d’une suspension d’un match automatique qui lui a été infligée par la CD de la LFP, lors de sa dernière réunion hebdomadaire, tenue en milieu de semaine. Ainsi, Ghanem, qui devra aussi s’acquitter d’une amende de trente mille dinars, sera de retour face au MC Saïda lors de la prochaine journée du championnat. Idem pour le milieu Hamza Ouanes qui va devoir faire l’impasse sur la rencontre de ce vendredi contre les Vert et Noir de Skikda. Le joueur, qui a ressenti des douleurs atroces au niveau du thorax lors du dernier match de son équipe face au CAB, est astreint à quelques jours de repos, avant de pouvoir reprendre du service.

B Ouari.