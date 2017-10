«Nous avons les moyens de nous imposer»

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

Le milieu de terrain du MOB, Mehdi Kadri, estime que son équipe est capable d’aller imposer sa loi à Tlemcen face au WAT local.

La Dépêche de Kabylie : Comment s’est déroulée la préparation du match de demain face au WAT ?

M. Kadri : On s’est préparés le plus normalement du monde tout au long de la semaine. On est conscients de la tâche qui nous attend demain devant un adversaire du bas du tableau, mais qu’il faut prendre très au sérieux. Un très bon climat règne au sein du groupe après les bons résultats réalisés, mais on doit oublier tout cela et ne penser qu’au match de demain qu’on doit bien négocier pour revenir à Béjaïa avec un meilleur résultat, pour consolider notre place de leader.

Un mot sur votre adversaire du jour ?

Le WAT est une équipe très technique comme la majorité des clubs de l’ouest du pays. Alors c’est à nous de trouver le moyen de les bloquer et de les contrecarrer. Je pense que nous avons les moyens pour revenir avec un bon résultat.

Un nombreux public s’apprête à se rendre à Tlemcen pour vous soutenir. Un message à lui lancer ?

Le public du MOB a joué un grand rôle dans les résultats acquis jusqu’à maintenant, surtout en déplacement. J’espère que demain ils seront encore nombreux dans les tribunes pour nous encourager et de notre part, on fera le maximum pour leur procurer de la joie.

Propos recueillis par Z. H.