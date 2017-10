Objectif : une 6e victoire d’affilée

Par DDK | Il ya 20 minutes | 1 lecture(s)

La 7e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, prévue demain vendredi, sera marquée par le déplacement du MO Béjaïa à l’ouest du pays, pour affronter le WA Tlemcen chez lui.

Le MOB qui occupe la première place au classement général avec 16 unités, est dans l’obligation de défendre ce statut de leader en revenant avec le meilleur résultat possible de la capitale des Zianides. Une manière de garder le fauteuil et de profiter pour creuser l’écart en cas d’un faux pas de son poursuivant direct, la JSMS qui rendra visite à la JSMB. Concernant l’effectif, les Crabes seront amoindris par l’absence de Soltane, Bentayeb et Noubli pour cause de blessures, alors que Bouledieb sera de retour après avoir purgé sa suspension. Avec l’absence de Soltane (élongation), Biskri alignera sûrement en pointe Nezouani, le seul joueur qui a les aptitudes pour jouer en pointe. Les joueurs du MOB qui se sont déplacés hier sur Oran par avion, ont été mis dans de très bonnes conditions par la direction pour les inciter à revenir avec un bon résultat devant la formation du WAT, qu’il ne faut pas sous-estimer. Une équipe qui peut créer d’énormes problèmes aux Béjaouis et qui revient en forme ces dernières semaines, donc un adversaire à prendre très au sérieux. Les camarades du capitaine Rahal sont conscients de la tâche qui les attend à Tlemcen et sont armés d’une grande volonté pour réaliser le meilleur résultat possible, surtout que le président du conseil de gestion, Mustapha Rezki, n’a pas omis la motivation financière en promettant une prime de 10 millions en cas de victoire. La balle est, donc, chez les joueurs et l’entraîneur qui doit trouver la meilleure formule qui permettra aux Crabes de réaliser une 6e victoire d’affilée, surtout qu’un nombreux public s’apprête à envahir la ville de Tlemcen pour soutenir les camarades de Bencherif.

Z. H.