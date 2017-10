Un Mouloudia décimé face au SA Sétif

Par DDK | Il ya 20 minutes | 1 lecture(s)

C’est une équipe du Mouloudia de Bouira décimée qui affrontera, demain, au stade Bourouba Saïd, le dauphin du championnat, le SA Sétif, pour le compte de la 5e journée.

En effet, le MB Bouira, qui est passé à côté d’une victoire lors de son dernier match face au MB Hassi Messaoud chez ce dernier, en ratant un penalty dans les dernières minutes, évoluera amoindri par l’absence d’au moins quatre joueurs, à savoir Guendouzi qui a écopé d’un carton rouge lors du dernier match face au MB Hassi Messaoud, et éventuellement du capitaine Saidoune, Karoune et le portier Haboul, eux aussi sous le coup d’une suspension, alors que le buteur maison Amar Allouache sera lui aussi probablement absent à cause d’une blessure. Par ailleurs, l’ensemble des joueurs ont perçu leurs premières tranches d’indemnités, dira Hamadi Nordine, président du MBB : «Nous avons réparti les sept millions de dinars octroyés par l’APC de Bouira entre les joueurs et nos fournisseurs, afin d’éviter tout quiproquo et pression». Concernant la prestation de l’équipe qui reste sur trois matchs nuls et qui n’a inscrit qu’un seul but lors des trois dernières rencontres, Hamadi dira : «Nous avons longuement discuté avec les joueurs en leur expliquant qu’ils doivent rester concentrés et jouer sans pression, continuer de gérer match par match et si les choses s’améliorent à l’avenir, ce sera tant mieux».

M'hena A.