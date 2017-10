La JSB Amizour peaufine sa préparation

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

Le second club de la commune d’amizour, la JSBA en l’occurrence qui a accédé l’an dernier en division honneur du championnat de Béjaïa, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, les dirigeants et le staff technique, sous la houlette de Hakim Ouatmani, font de leur mieux pour que leur formation soit au top le jour J. Ainsi, pour paufiner leur préparation d’avant saison, les banlieusards d’Amizour ont disputé trois matchs amicaux. La première rencontre a été perdue face au NC Béjaïa (3 - 1). Lors de la seconde joute, les poulains de Ouatmani ont survolé leur invité de la JS Tameridjet par 8 buts à 0 et la troisième face aux pompiers de Béjaïa qui s’est terminé sur un autre score sans appel de 5 buts à 2 en faveur des banlieusards d’Amizour. «Ces matchs amicaux sont d’une importance capitale et vont certainement permettre à l’équipe de démarrer le championnat dans de bonnes conditions», déclare le coach Ouatmani. Et d’enchaîner : «Ces matchs amicaux sont très bénéfiques même si les scores ne reflètent rien, car l’essentiel c’est de gagner des matchs officiels. J’ai une bonne équipe, mais il nous reste encore du travail à faire». Questionné sur l’objectif du club pour cette première année en division d’honneur, le premier responsable de la barre technique estime que «c’est vraiment prématuré d’en parler, tant qu’on n’a pas encore vu les autres équipes. Tout se décantera après au moins dix journées», confie-t-il, lui qui a fait accéder cet équipe en honneur.

Samy H.