O M'cisna ne veut pas rater son retour

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

Poursuivant son cycle de préparation d’avant saison dans sa phase précompétitive, l'O M'cisna a livré sa deuxième rencontre amicale cette semaine. L’adversaire n’est autre que le SS Sidi Aïch qui évolue en division honneur Béjaïa. Cette joute a permis aux deux coachs, d’un côté comme de l’autre, de juger les capacités de chacun de leurs éléments. La partie s'est achevée à l'avantage du SSSA sur un score de deux buts à un. Ce qu’il faut retenir de cette confrontation, ce n’est pas le score en lui-même mais beaucoup plus la manière avec laquelle ont joué les protégés de Boussaid, qui ont montré des signes positifs sur le terrain. En effet, la formation chère aux Imessissen a livré une bonne partie durant laquelle les joueurs alignés se sont donnés à fond sur le terrain, en étant concentrés sur leur sujet. Dans une rencontre très disputée avec un rythme assez élevé, notamment sur le plan physique, le driver de l'OM a fait tourner son effectif afin de permettre à chacun d'avoir son temps de jeu et d'avoir une idée globale sur l'effectif et dégager le meilleur onze possible qui aura à défendre les couleurs de cette formation, pour le compte de la saison 2017-2018. Il y a lieu de préciser que la formation du président Hamlaoui évoluera en division pré-honneur après une longue période de mise en éveil. L’équipe ne veut pas rater son came back.

Zahir Aït Hamouda.