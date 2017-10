L’opération lancée avant-hier

Par DDK | Il ya 20 minutes | 1 lecture(s)

En prévision du début du championnat de wilaya de Bouira prévu les 20 et 21 octobre, la ligue de football de la wilaya de Bouira informe l’ensemble des clubs sportifs amateurs qui y sont affiliés que les commissions chargées de l’inspection et de l’homologation des stades seront de passage selon un calendrier établi à cet effet. Le 17 octobre, la commission devait se rendre au stade communal d’El Hachimia où devra être domicilié le FC Thamellhath à défaut du club local l’ASC El Hachimia absent de la compétition cette saison, au stade de Dirah et celui d’El Adjiba. Les stades d’Aïn Bessam et Bordj Okhriss, pour hier 18 octobre, alors que ceux de Haïzer et Kadiria ce sera pour le 24 du même mois. Ainsi, les clubs concernés sont invités à procéder aux aménagements réglementaires et à la mise à niveau des stades où ils seront domiciliés, en collaboration avec les parties concernées, à savoir l’APC, la DJS, la Sûreté nationale et la Protection civile.

M’hena A.