Les deux co-leaders face-à-face

Les regards seront braqués sur le stade Zaidi Braham d’El Kseur, lors de la 3e journée du championnat de la Régionale 2 prévue demain. La journée sera en effet dominée par le duel des deux co-leaders, l’OS El Kseur et le CRB Kherrata. Un match à six points pour les deux équipes qui ont déjà six points chacune. Les olympiens partent toutefois avec les faveurs des pronostics, puisqu’ils évolueront sur leur terrain et devant leur large public. Une confrontation qui s’annonce attrayante et très disputée. La journée sera aussi, à un degré moindre, marquée par le derby de la ville de Yemma Gouraya qui opposera le nouveau promu, l’US Soummam, au G Béjaïa, et qui ne manquera certainement pas d’intérêt. Le match sera celui des retrouvailles, mais aussi et surtout celui du rachat pour les deux équipes. Les poulains d’Adrar, qui retrouveront à l’occasion leur stade, visent les trois points et leur deuxième victoire de la saison, après deux déplacements de suite qui se sont soldés par une victoire à Draâ El-Mizan et un nul à Timezrit. Quant à Gouraya, qui a déçu son entourage après la lourde défaite lors de la première journée à Bir Ghbalou et un nul à domicile le week-end dernier face à Zemouri, n’a pas d’autre alternative que de sortir vainqueur de ce derby qui s’annonce intense et indécis et extrêmement difficile à pronostiquer. Le troisième derby du jour aura pour cadre la ville de Bordj Ménaïel qui sera suivi avec attention et mettra aux prises la JSBM et le WRBM. Ces deux équipes tenteront une réhabilitation aux yeux de leurs fans. La JSBM après sa défaite à Kherrata et le Widad pour son nul à domicile face à l’ES Bir Ghbalou. Il est sûr que le public sera nombreux pour assister à ces grosses empoignades qui vaudront le déplacement et qui seront, à n’en pas douter, très animées. Le MC Bouira, lui, partira favori pour empocher les trois-points mis en jeu face à son invité du jour, le CM Tidjelabine, à moins que ce dernier n’en décide autrement. L’USM Béjaïa quant à elle ne devrait pas trouver des difficultés pour augmenter son capital-points en accueillant le nouveau promu, l’OS Moulediouène, qui reste sur deux défaites de suites. Au stade Mohamed Boumghar, l’ES Draâ El-Mizan, qui a mal entamé la saison, aura l'occasion de se ressaisir et prendre un nouveau départ avec la réception des Espérantistes de Timezrit. En bas du classement, la situation risque de se compliquer davantage pour l’US Auzia qui en découdra avec l’ES Bir Ghbalou. Idem pour le CR Zemouri qui, même en évoluant à domicile, devra se méfier de la JS M’Chedellah.

