Mission difficile pour Azeffoun

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

L’ES Azeffoun, qui n’a récolté qu’un petit point en deux matchs joués, aura à effectuer une mission difficile, demain vendredi, au stade de Bourouba. Elle y affrontera l’EC Oued Smar pour le compte d’un match avancé de la 3e journée du championnat de la Régionale 1. Les Marins, qui restent sur une défaite à l’extérieur et un nul concédé la semaine passée à domicile face à l’O Tizi Rached, auront la tâche difficile devant Oued Smar, qui tentera de se racheter de son dernier revers enregistré au stade Oukil Ramdane face à l’USM Draâ Ben Khedda (2 - 0). Il est à signaler qu’un autre match de cette Régionale 1 est prévu demain vendredi et mettra aux prises la JS Boumerdès au NR Dely Ibrahim. Enfin, notons que le reste des rencontres est prévu pour après-demain samedi et le coup d’envoi de tous les matchs sera donné à 15 heures.

Massi Boufatis