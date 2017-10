Zohra et Mustapha de l’EC Béjaïa visent le podium

Par DDK | Il ya 20 minutes | 1 lecture(s)

La sélection nationale de kick boxing prendra part au prochain championnat du monde qui aura lieu en Tunisie les 21 et 22 octobre prochains.

La ville de Béjaïa sera présente avec deux éléments. Il s’agit de Boumedjmadjene Zohra (-60kg) et de Mustapha Tarchounte (-70kg), tous deux sociétaires de l’EC Béjaïa. «Après un stage de six jours achevé cette semaine, avec à la clef une très belle préparation où on a touché à tous les volets, on va se reposer aujourd’hui pour prendre la destination de la Tunisie demain où la compétition officielle débutera samedi prochain», dira de le jeune Boumedjmadjene Zohra. Et d’ajouter : «C’est la première fois dans l’histoire de l’Algérie qu’une sélection féminine prendra part à un championnat du monde et je suis heureuse de faire partie des sélectionnées. Je ferai de mon mieux pour honorer les couleurs nationales et revenir avec un bon résultat.» En parlant de résultats, la jeune athlète dira : «Mon seul objectif est de décrocher la première place dans ma catégorie. Je me suis bien préparée tout au long de la saison et en connaissant mes aptitudes et ma forme actuelle, je ne peux viser que la première place même si la mission ne sera pas facile devant certaines nations qui disposent de beaucoup plus de moyens comparativement à nous. Avec une bonne préparation et une volonté de fer, on peut espérer décrocher la première place.» De son côté, le deuxième athlète bougiote en lice, Mustapha Tarchounte dit lui aussi viser «le podium». Revenant sur la préparation éffectuée, il dira : «On vient d’achever un stage de six jours à Alger qui a été très bénéfique pour nous et dans tous les domaines. On a fourni beaucoup d’efforts lors de ce stage pour être fin prêt au championnat du monde que je découvrirais pour la première fois. Donc une occasion pour moi de se frotter à un haut niveau. En général, je peux avancer qu’on est prêts pour la compétition, souhaitons réaliser un bon résultat pour honorer l’Algérie». Questionné sur ses ambitions dans cette compétition, Mustapha soutient : «À l’image de tout athlète ambitieux, je vise le podium car j’ai les moyens pour concrétiser cet objectif. Certes on manque d’expérience internationale, mais on est armés d’une grande volonté pour réaliser un bon parcours et offrir à l’Algérie une médaille». C’est dire que l’envie chez nos deux athlètes de bien faire est bien présente. Propos recueillis par Z. H.