Salim Zaabar nouveau préparateur physique

Par DDK | Il ya 34 minutes | 67 lecture(s)

C’est désormais officiel. Le préparateur physique Salim Zaabar est le nouveau préparateur physique de la JSK. En effet, Zaabar a tout conclu, la semaine dernière, avec le manager général kabyle Karim Doudane. Cependant, il a entamé sa mission avant-hier jeudi en dirigeant sa première séance d’entraînement. Ayant travaillé dans plusieurs clubs de notre championnat comme la JSMB, la JSS, le CRB, le NAHD et d’autres clubs, Zaabar a gagné beaucoup d’expérience. Les dirigeants kabyles attendent beaucoup de lui pour s’occuper du volet physique de l’équipe. Ayant travaillé avec des coachs, comme Alain Michel, Abdelkader Amrani et autres, Zaabar travaillera avec le staff de la JSK, composé de Chay, Djouder, Hamlaoui et Gaouaoui. Il compte faire de son mieux pour apporter un plus à l’équipe kabyle pour qu’elle réussisse les belles performances.

M. L.