«On est bien concentrés !»

Par DDK | Il ya 33 minutes | 69 lecture(s)

L’attaquant Mehdi Benaldjia estime que son équipe est prête pour le classico d’aujourd’hui face au MCA. Même si le match s’annonce difficile, le joueur se dit confiant.

La Dépêche de Kabylie : À quelques heures du classico, comment est le moral de l’équipe ?

Mehdi Benaldjia : Dieu merci, le moral est au beau fixe. Tous les joueurs sont concentrés sur la rencontre. C’est un rendez-vous très important et nous sommes motivés à réussir un bon match. On fera le maximum pour revenir avec un bon résultat.

La victoire réussie face à l’USMH vous a fait beaucoup de bien, n’est-ce pas ?

La victoire réalisée face à l’USMH n’a fait que du bien à l’équipe sur le plan moral. On a bien réagi après la défaite concédée face à l’USMBA, en réalisant l’essentiel, à savoir renouer avec les victoires. À présent, on a un autre match important face au MCA et on le jouera avec la ferme intention de confirmer la dernière victoire réalisée sur notre terrain.

Comment se présente pour vous ce match ?

C’est un match difficile qui opposera deux équipes qui se connaissent parfaitement. Sans doute, le MCA fera tout pour nous battre, pour satisfaire ses supporters. Cependant, on ne partira pas dans la peau de la victime mais pour chercher la victoire. Certes le match sera difficile, toutefois on sortira le grand jeu pour revenir avec un résultat probant pour améliorer encore notre position au classement général.

Sur le plan personnel, vous prétendez sûrement à marquer encore après l’avoir fait face à l’USMH… Peu importe celui qui marque, le plus important est de réaliser un résultat positif lors de ce match. Maintenant, si l’occasion se présente, je n’hésiterai pas à mettre le ballon au fond des filets ou servir un équipier pour marquer. Je ne lésinerai pas sur les efforts pour aider mon équipe à réaliser un bon résultat.

Un mot pour vos supporters…

Nos supporters sont formidables et notre objectif est de les satisfaire toujours. Je leur demande de nous soutenir tout au long de la partie, notamment dans les moments difficiles de la rencontre. Je leur promets qu’on va tout faire pour battre le MCA et leur dédier la victoire.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi