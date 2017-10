Un classico à grand enjeu

Par DDK | Il ya 33 minutes | 93 lecture(s)

Le MCA recevra la JSK aujourd’hui à 17h45 au stade de Bologhine, pour le compte de la 8e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Ce classico sera très important et pour le doyen et pour les Canaris. En effet, si le MCA cherchera sa deuximième victoire de la saison pour améliorer son classement (12e avec 6 points), la JSK, elle, veut confirmer sa victoire face à l’USMH, remportée mardi dernier. Occupant la sixième place avec 11 points, les Kabyles prétendent à gagner d’autres places au classement général. Le coach Chay, affirme, sans ambages, viser une victoire aujourd’hui face au vieux club algérois après avoir réussi son pari face à l’USMH : «La victoire réalisée face à l’USMH a libéré les joueurs. On a préparé convenablement ce classico face au MCA. On jouera avec la ferme intention de réaliser la victoire. Après avoir renoué avec les succès, on visera un bon résultat face au MCA pour confirmer», a-t-il déclaré. Ainsi, les Kabyles semblent déterminés à surprendre leur adversaire du jour et réussir une belle opération au Stade de Bologhine. Côté effectif, la JSK sera privée des services de son meneur de jeu Salim Boukhanchouche. Souffrant du tendon d’Achille, l’ex-pensionnaire de Médéa est, en effet, out pour le match d’aujourd’hui face au doyen. Il sera remplacé pour le jeune Juba Oukaci. À noter que la JSK a récupéré son arrière gauche Houari Ferhani, qui a purgé sa suspension. En somme, le staff technique kabyle utilisera toute ses cartes gagnantes cet-après midi face au vieux club algérois, son seul objectif étant le gain du match et une deuxième de suite.

Ultime séance hier après-midi

Le staff technique kabyle a programmé la dernière séance d’entraînement hier après-midi au stade du 1er Novembre. Ainsi, le coach Jean Yves Chay a apporté ses derniers réglages en prévision du classico face au MCA. Il a demandé à ses poulains de faire le maximum pour réussir un bon résultat et satisfaire les amoureux du club. Juste après cette séance, les Kabyles ont rallié la capitale en prévision du classico de cet après-midi, tant attendu par les deux galeries

