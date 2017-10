Béni Douala en examen à Bourouba

Par DDK | Il ya 32 minutes | 62 lecture(s)

Invaincu depuis le début du championnat, le leader, l’ES Ben Aknoun, aura fort à faire cet après-midi pour le compte de la 6e journée du championnat, en accueillant le WA Boufarik dans une rencontre qui s’annonce comme le choc de la journée. Les hommes de Manaâ, qui constituent la révélation de ce début de saison, tenteront de rester sur leur lancée et d’ajouter trois nouveaux points à leur besace, ce qui leur permettra de consolider leur fauteuil de leader. Mais la tâche ne sera pas facile face au club de la Mitidja qui aspire à retrouver l’élite. Ce match s’annonce, donc, très difficile pour les deux formations. De son côté, le dauphin, l’US Béni Douala, qui a perdu deux précieux points au stade du 1er Novembre le weekend dernier, n'aura pas une partie de plaisir à Bourouba, où il subira un sérieux test face à la JSHD qui l’attend de pied ferme, dans une rencontre où la défaite est interdite pour les poulains d’Aït Abbes. Le RC Boumerdés et le NARBR, qui se partagent la 3e place, sont dans l’obligation de renouer avec le succès pour ne pas perdre davantage du terrain sur le peloton de tête. Le premier accueillera le NC Magra, alors que le second se déplacera chez le RC Arbaâ. Pour sa part, la JSD, qui reste sur une défaite sur le terrain de Dar Beida, accueillera l’IB Lakhdaria avec la ferme détermination de se ressaisir. Les poulains du nouveau coach Belaredj, nommé récemment à la barre technique, tenteront d’exploiter à bon escient le huis clos infligé par la ligue à la JSD, pour se racheter et revenir à la maison avec un résultat positif, d’autant qu’ils restent, eux aussi, sur une défaite. Enfin, le WR M’Sila ne devrait pas trembler face à l'IBKEK, loin d'être un foudre de guerre.

L’USO Amizour à la recherche de sa première victoire en recevant le MB Rouissat

Les Unionistes d’Amizour accueilleront cet après-midi le MB Rouissat au stade Larbi Touati dans un match où les Rouges et Blanc n’auront plus le droit à l’erreur, car seule la victoire leur permettra de retrouver la sérénité après plusieurs ratages. En effet, ce match est placé sous le signe de la réhabilitation. L'équipe de la vallée, qui reste sur trois défaites de suite, tentera de se refaire une santé et provoquer le déclic tant attendu par ses fans. L’USOA est condamnée à se racheter aux yeux de ses fans, en battant coûte que coûte cette équipe du sud pour mettre fin à cette guigne qui les poursuit depuis le début de cet exercice. Le rendez-vous de cet après-midi s’annonce, cependant, difficile devant une formation dans la même situation. Ce qui complique la tâche des camarades de Bakli qui doivent impérativement sortir le grand jeu, pour enregistrer leur premier succès de la saison. À cet effet, l’entraîneur intérimaire, Mourad Bounif, a mis ses poulains en garde en leur exigeant la victoire. Bounif, qui a pris le relais après le départ d’Aïder, a travaillé tous les volets tout au long de cette semaine et attend une belle réaction de ses joueurs cet après-midi. Les camarades d’Aoures doivent prouver que les mauvais résultats sont dus à la malchance. «Les gars de Rouisset vont tout tenter pour récupérer les points perdus à domicile contre le RCA lors de la précédente journée. Un objectif audacieux que les Sudistes veulent réussir. Ils cherchent le rachat et, pour nous, aussi, cette rencontre constitue une chance pour un nouveau départ. Rouissat n’a rien à espérer. On est dos au mur. On n’a pas d’autre choix. On doit gagner pour mettre fin à cette série de mauvais résultats. Cinq matches barakat !», affirme Riad Hammouche. «Nous sommes condamnés à remporter les trois points. Un autre échec nous portera un gros coup au moral. Nous demandons à nos supporters d’être à nos côtés lors de cette rencontre. On n’a pas le choix», renchérit Idirene.

Samy H.