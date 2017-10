La qualif’ passe par Casa

Par DDK | Il ya 33 minutes | 54 lecture(s)

Le WAC recevra l’USMA, ce soir à 20 heures, au stade Mohamed VI, pour le compte du match retour de la demi-finale de la ligue des champions africaine.

Après le score vierge du match aller au stade du 5 juillet, le finaliste de la plus prestigieuse compétition continentale sera connu aujourd’hui. Si le WAC veut arracher sa qualification sur son terrain et devant ses supporters, l’USMA veut cependant surprendre son adversaire du jour en réussissant un bon résultat. En dépit du nul du match aller, les Rouge et Noir joueront le tout pour le tout pour arracher la qualification à Casa face au représentant marocain. «Pour ce match retour, nous avons un seul objectif : celui de gagner la partie et d’arracher notre qualification à la finale de cette ligue des champions. Pour cela, nous allons tout donner sur le terrain pour réussir notre objectif. Le point positif c’est que nous n’avons pas encaissé lors de la manche aller. Cependant, on tentera de marquer ce qui rendra la tâche de notre adversaire plus compliquée. Nous sommes conscients de ce qui nous attends et on fera tout pour revenir avec la qualification», a déclaré le défenseur Mohamed Benyahia à propos de cette rencontre. Côté effectif, l’USMA a rallié le Maroc avec 22 joueurs. Ainsi, le coach belge Put aura plusieurs choix pour composer son 11 lors du rendez-vous de ce soir. Ayant une idée sur l’adversaire de son équipe, le coach usmiste utilisera toutes ses cartes gagnantes aujourd’hui. Son seul objectif est que son équipe se qualifiera à la finale comme cela était le cas en 2015 face au TP Mazembe.

Les Usmistes depuis avant-hier au Maroc

Les Rouge et Noir de la capitale ont rallié le Maroc avant-hier en prévision du match d’aujourd’hui. Ils devaient effectuer une dernière séance d’entraînement hier, à l’heure de la rencontre. Le staff technique de l’USMA n’a pas cessé de motiver ses joueurs pour réussir un bon résultat et se qualifier à la finale de la ligue des champions africaine

