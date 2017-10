De belles affiches au menu

Par DDK | Il ya 33 minutes | 41 lecture(s)

Le tirage au sort du 1er tour de la coupe d’Algérie (catégories jeunes), propose cet après-midi des affiches intéressantes. On retiendra les confrontations dans les trois catégories, (U19, U17 et U15), entre Gouraya et le CRB Kherrata, l'OSEK face à l'USM Béjaïa ou encore la superbe affiche entre les juniors de la JS Tichy et le RC Seddouk. De son côté, la JS Akbou sera opposée à l'ES Bir Ghbalou, alors que l'E Sour Ghozlane rencontrera le DC Boghni et le MC Bouira sera face au voisin de l'US Auzia.

Zahir Ait Hamouda