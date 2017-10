Belle affiche à Fréha

Par DDK | Il ya 34 minutes | 65 lecture(s)

La troisième journée du championnat honneur et pré-honneur de Tizi-Ouzou se poursuivra aujourd’hui avec le déroulement des neuf rencontres restantes. Ainsi, dans la division honneur, le CA Fréha accueillera le FC Tadmaït. Une empoignade qui promet tout simplement d’être alléchante entre deux formations qui nourrissent de grosses ambitions cette saison. Dans la division pré-honneur groupe A, la JS Mechtras, qui na pas encore goûté à la victoire, recevra l’AS Imazgharen, qui reste sur un faux-pas à domicile. L’enjeu de la rencontre poussera les deux adversaires du jour à donner le meilleur d’eux-mêmes pour en sortir vainqueurs. De son côté, l’AC Tirmitine accueillera la revenante formation de l’AS Aït Bouadou, qui affiche une bonne santé. Pour sa part, le leader l’IRB Souk El Tenine affrontera la JS Tadmaït dans un match référence. Dans le groupe B, le FC Ighil El Mal donnera la réplique à un des leaders du groupe, à savoir l’US Bouhinoun, au moment où l’autre chef de file, le FC Betrouna, croisera le fer avec l’O Taourirt Mokrane dans un match assez intéressant à suivre, au vu des objectifs des deux antagonistes du jour. Dans le groupe C, la JS El Kelaâ sera opposée chez elle à la JS Tala Tegana et l’Olympique n’Ath Yirathen jouera contre la formation d’Aït Yahia Union Sport. Enfin, dans le dernier match de cette troisième journée, l’US Ikhalouiène accueillera un des leaders du groupe, le HC Azazga, dans une rencontre qui aura lieu sur le nouveau terrain flambeau neuf d’Aït Aïssa Mimoun.

S. K.