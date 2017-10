Le derby à ne pas rater !

Par DDK | Il ya 33 minutes | 73 lecture(s)

L’autre match attraction de cette troisième journée de la Régionale 2, après l'affiche OSEK - CRBK (jouée hier vendredi), c’est sans doute celui qui opposera cet après-midi au stade OPOW de Béjaïa, l’US Soummam aux voisins de la même ville, Gouraya Béjaïa, dans un chaud duel déterminant pour les deux protagonistes. Soit une confrontation qui attirera l'attention des observateurs de la balle ronde. C’est sans conteste un des matchs qui s’avère important pour les uns comme pour les autres. En effet, les protégés de Bouchaffa restent sur un revers sur leurs bases face au CR Zemmouri et n’ont pas du tout intérêt à traîner la patte, sachant qu’ils sont en besoin de points pour s’éloigner de la zone rouge qui les menace.Voilà donc une opportunité qui se présente à eux pour se racheter et voir relancer leur saison à travers cette empoignade face aux protégés d’Adrar qui ont le vent en poupe en ce début de championnat, avec quatre points de marqués en deux déplacements et qui voudront certainement continuer sur leur lancée. Voilà en somme ce qui promet une chaude et indécise empoignade entre deux formations qui pratiquent un beau football. Une affiche à ne pas rater!

Z.A.H.