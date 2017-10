Opération rachat pour la JS Akbou

Par DDK | Il ya 34 minutes | 59 lecture(s)

Après avoir subi un semi-revers chez elle à Aouzellaguen face à l'IR Bir Mourad Raïs, la JS Akbou affrontera, cet après-midi, en terre algéroise, le WA Rouiba, pour le compte de la 3e journée du championnat de la Régionale 1.

Les protégés de Haddad qui viennent d'engranger le premier point de la saison en attendant de retrouver leur véritable rythme de croisière, semblent décidés à réaliser un résultat probant lors de leur sortie en terre algéroise cet après-midi chez les banlieusards du WAR, qui restent sur une courte défaite en dehors de leurs bases chez l'ESMB et qui voudront bien se ressaisir devant leur public. Après avoir retrouvé quelque peu leurs sensations et leur équilibre, les Akbouciens veulent récupérer les points perdus jusque-là et marquer le maximum de points pour rester dans le lot des premiers. La mission ne s'annonce pas du tout facile pour les coéquipiers d'Aourtilane face à une formation du WAR, désireuse d'enrichir son capital de points et améliorer sa position dans ce dur palier. Néanmoins, la JS Akbou est capable de se surpasser pour ne pas retourner à la case de départ. Tous les joueurs interrogés ne veulent parler que d'une seule chose, arracher un bon résultat pour poursuivre le reste du parcours dans la sérénité. «Nous avons repris confiance et aujourd'hui nous devons confirmer notre regain de forme», poursuit le défenseur Bacha. Le ton est donc donné, on est plus que décidés au sein de cette formation akboucienne à ne rien lâcher. Ainsi donc, tous les joueurs sont conscients de l'importance de ce rendez-vous déterminant pour la suite du championnat. En somme, on doit s’attendre à une chaude empoignade qui s'annonce passionnante et indécise.

Zahir Ait Hamouda