La première journée reportée

Initialement prévue pour ce week-end, les 20 et 21 octobre, la première journée du championnat de wilaya de Bouira de football, division honneur, a été reportée à une date ultérieure, lit-on dans un communiqué diffusé par la ligue sur son site. «Les rencontres prévues initialement pour la première journée du championnat de la division honneur saison 2017/2018 est renvoyée à une date ultérieure». Il va sans dire que la ligue vient ainsi de céder aux doléances des clubs frondeurs. Ainsi, la LFW a décidée de leur donner une autre opportunité pour leur intégration en championnat, en leur donnant la possibilité de régler pour l’heure que la moitié de leurs arrières (amendes et pénalités de retard), et l’autre moitié à la fin de la phase allé. Le délai de dépot des dossiers d’engagement et celui des licences est par contre fixé au plus tard dans une semaine. Ceci dit, s’il y aura intégration de nouveaux clubs, c’est tout le championnat qui sera chamboulé puisque le nombre global des clubs engagés passerait de 15 (actuellement) à au moins une vingtaine (en comptant les clubs frondeurs). Dans ce nouveau cas de figure, la ligue sera dans l’obligation de répartir les clubs en deux divisions, (pré honneur et Honneur), cela voudrait dire que certains clubs nouvellement engagés en division Honneur risqueraient pour ne pas dire se retrouveraient alors logiquement en division pré honneur. Il s’agit entre autres, du Nedjm Lakhdaria, l’A Guelta Zerga qui revient en championnat de wilaya, ainsi que Affak Bordj Okhris, W Ath Vouali et l’O Raffour qui évoluaient la saison dernière en division pré honneur.

M’hena A