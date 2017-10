«On a manqué d’efficacité»

Par DDK | Il ya 50 minutes | 59 lecture(s)

«Le match était équilibré, on aurait pu prétendre à mieux. On a eu affaire à une coriace équipe de Kherrata qui nous a créé beaucoup de problèmes. En deuxième période, on a opté pour un autre schéma tactique. On a poussé l'adversaire jusque dans son périmètre, mais on n'a pas su exploiter nos occasions. On a exercé une pression constante, surtout l’arrière-garde adverse lors des dernières minutes. Mais l’équipé visiteuse s’est regroupée dernière. On a manqué de réussite. On doit encore travailler» S. H.