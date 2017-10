«On a réussi l’essentiel»

Par DDK | Il ya 50 minutes | 89 lecture(s)

«C'était un match plaisant à suivre. Il y avait du jeu et de l'engagement de part et d'autre. Nous avons mal débuté la partie, mais, en seconde période, nous avons pris le jeu à notre compte. On était mieux tactiquement. D’ailleurs, mes joueurs ont bien quadrillé le terrain, ne laissant aucun espace aux locaux. On s’est créé pas mal d’occasions. Nous avons fait pression sur l’adversaire jusqu’au but libérateur. Je dirai même que le score aurait été lourd, si on avait su exploiter toutes nos occasions. L’essentiel, ce sont les trois points, très importants pour la suite du championnat».