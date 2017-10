Logiquement !

Par DDK | Il ya 50 minutes | 82 lecture(s)

Même si le niveau technique n'a pas atteint le sommet, le derby qui a opposé l’Olympique d’El Kseur au CRB Kherrata a été intense et disputé de part et d'autre. Les Olympiens, qui tenaient coûte que coûte à remporter cette rencontre pour rester seuls aux commandes, ont finalement déchanté. Les poulains d’Ahcène Hamouche ont déçu leurs nombreux supporters venus nombreux au stade Zaïdi Brahim, en se faisant battre par l'entreprenante formation de Kherrata. Bien motivés, plus frais physiquement et pratiquant un football collectif, les visiteurs ont su gérer cette rencontre jusqu’à la dernière minute. Pourtant, les locaux ont, dès l’entame de la partie, dominé littéralement leurs adversaires, Baour Bachir (10’) et Mamy (13’’) ratent des occasions nettes de scorer. Du côté des visiteurs, Boudjellal (18’) et Analouf (42’) donnent des sueurs froides à Touati, le gardien de but d’El Kseur. En seconde période, le jeu deviendra plus plaisant avec des locaux qui vont rater deux bonnes occasions, encore une fois par Bachir Baour, qui rate son face-face devant le gardien, qui repousse le ballon sur Mamy. Ce dernier le récupère, mais mettra le cuir dans les décors (62’). Quadrillant remarquablement le terrain, les visiteurs procèdent par des contres éclairs. Après deux chaudes alertes, Boudjelal rate l’immanquable à la 65’, puis par Analouf à la 68’. Dans le cours du jeu, ils parviennent à ouvrir la marque à la 78’, suite à un retrait de Bahri, repris victorieusement par Boudjellal, qui n’a laissé aucune chance au gardien local. Touchés dans leur amour-propre, les locaux se lancent massivement en attaque et parviennent à faire un léger pressing sur leurs adversaires, dans le but de remettre les pendules à l’heure. Mais ils n’ont pas pu percer la solide muraille défensive, implantée devant les bois adverses. Malgré les changements opérés de part et d’autre, le résultat restera inchangé. Et c’est sur le score de 1- 0 en faveur des visiteurs, qui réalisent un trois sur trois, que l’arbitre Abassene a mis fin aux débats dans un fair-play total.

Samy H.