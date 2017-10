C’est la grande confusion à la ligue de Béjaïa

Par DDK | Il ya 50 minutes | 80 lecture(s)

Le conflit et la situation de blocage qui règnent au sein de la ligue des échecs de la wilaya de Béjaïa risquent de perdurer encore, après les nouveautés qu’a connues la scène des échecs à Béjaïa. Il s’agit, d’un côté, de la position de la DJS qui a reconnu M. Karim Amghar comme le président légitime de la ligue de Béjaïa et, d’un autre côté, 5 membres du bureau de la ligue ont désigné, le 6 octobre dernier, MM. Ali Amokrane et Naim Meghara, respectivement comme président et secrétaire intérimaires. Le nouveau président intérimaire, M. Ali Amokrane, que nous avons rencontré, a avoué que «ladite réunion a été provoquée en raison du retard accusé par les responsables de la direction de la jeunesse et des sports dans le traitement de la situation conflictuelle que traverse la ligue et le non-respect de la résolution prise par les membres statutaires de l’assemblée générale tenue le 9 septembre dernier à la demande des 2/3 de ses membres. Cette résolution consiste en la remise des candidatures par les deux postulants, Rachid Kechtal et Karim Amghar, suivie de l’organisation d’une assemblée générale élective dans les plus brefs délais. Cette nouvelle situation (vacance du président) impose l’application de l’article 16 des statuts de la ligue, approuvés en date du 18 juin 2016 et visés par les services de la jeunesse et des sports le 25 juillet 2016, qui stipule qu’en cas de vacance du poste de président, le bureau de ligue doit se réunir en session extraordinaire pour désigner un président par intérim parmi les vice-présidents, chargé de gérer transitoirement les affaires de la ligue. Ce président doit convoquer une AG Élective à l’effet d’élire un nouveau président de ligue pour la durée restante du mandat dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.» Les responsables du sport à Béjaïa et les deux parties en conflit doivent rapidement trouver une solution à ce problème qui a trop duré et qui peut se répercuter négativement sur la pratique de la discipline au niveau local, avec son lot de problèmes qui peuvent en découler.

Z. H.