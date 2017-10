Le Mouloudia ne sait plus marquer

Par DDK | Il ya 50 minutes | 58 lecture(s)

Quatrième match nul de suite pour le Mouloudia de Bouira, le second à domicile, sans inscrire le moindre but. L’attaque du MBB ne sait plus marquer.

En effet, lors des cinq matchs disputés depuis le début du championnat, les protégés de l’entraîneur Fettache Rachid n’on inscrit que deux buts et ont en encaissés un. Face aux Sétifiens du SAS, le MBB a évolué amoindri de six joueurs et pas des moindres. Il s’agit du portier Haboul, le capitaine Amine Saïdoun, le tandem du milieu de terrain Hamitouche, Seddouki, Karoune et Allouache. Ce dernier a, toutefois, fait son entrée dans le dernier quart d’heure, sans pouvoir délivrer son équipe. Ainsi, l’équipe a évolué avec plusieurs jeunes, à l’instar de Boukhelf, qui a brillé lors de cette rencontre, au même titre que Sinani, Matari, Charef et Saâdaoui. De jeunes éléments qui voulaient démontrer qu’on pouvait compter sur eux, mais qui ont manqué de cohésion et d’organisation de jeu. La partie, très disputée, a été marquée par un fair-play exemplaire. Les locaux ont dominé la partie, sans pour autant réussir à tromper la vigilance du portier sétifien. Une seule action de but a été enregistrée dans la première période. Ce fut à la 22’, lorsque Belouarem, lancé par Charef, élimine deux défenseurs sétifiens, et, d’une ouverture en profondeur, le défenseur sétifien se jette sur la balle devançant Chorfi, bien embusqué et le prive d’un but tout fait. En seconde période, le MBB maintient la pression et multiplie les attaques, mais sans danger sur le portier sétifien. Il manquait, à chaque fois, cette touche finale pour faire vibrer les filets. A la 60’ de jeu, Charef élimine un défenseur, tente un tir enveloppé qui frôle la transversale. Au moment où on attendait l’entrée de l’ex-espoir de la JS Kabylie, Merabtène, l’entraîneur préfère incorporer Allouache, pourtant blessé. A la 65’, Messif, bien servi par Belouarem, place une jolie tête, difficilement captée par le portier de Sétif. A dix minutes du sifflet final, le Mouloudia rate de nouveau l’occasion d’ouvrir le score et briser, du coup, le signe indien. C’est sur ce score vierge que l’arbitre renvoie les deux équipes aux vestiaires, avec un autre faux bond à domicile pour le Mouloudia, qui, même si elle reste invaincue depuis le début du championnat, ne compte que sept points (une victoire et quatre matchs nuls).

M’hena A.