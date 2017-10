Zeghdoud sauve sa tête

Par DDK | Il ya 50 minutes | 77 lecture(s)

La JSM Béjaïa a réalisé, avant-hier, une difficile mais précieuse victoire aux dépens de la JSM Skikda, dans une rencontre marquée notamment par une grande énergie des protégés du coach Mounir Zeghdoud tout au long des 90’ de jeu. Condamnés à bien réagir après une série de trois faux pas, les joueurs de la JSMB ont, dès le coup d’envoi du match, affiché leurs intentions de mettre à mal la défense skikdie. D’ailleurs, Belgherbi, meilleur homme sur le terrain, a failli ouvrir le score pour son équipe dès la 17’, mais son tir ricocha sur la barre transversale du keeper adverse. Et contre toute attente, ce sont les visiteurs qui réussiront à prendre à défaut l’infortuné Belhani par l’entremise de Hicham Mokhtar qui donna l’avantage aux siens (22’). Lors du second half, les partenaires de Benchaira, qui étaient sans doute sermonnés par leur coach durant la pause, sont parvenus à niveler la marque par une jolie réalisation signée Hamza Ouanes (53’) d’un coup franc direct. Multipliant les assauts et avec un jeu plus fluide, les gars de la Soummam seront sauvés enfin par l’excellent Belgherbi qui délivra son équipe à l’ultime minute de jeu (90’) au milieu d’une euphorie indescriptible des joueurs de la JSMB qui ont fêté leur succès comme il se doit. Les camarades de Kamel Belmessaoud, qui avaient vécu une semaine difficile, ont évolué avant-hier avec la peur de mal faire. D’ailleurs, cet état de fait s’est répercuté négativement en première période de jeu sur le rendement des attaquants qui ont fait preuve de précipitation devant les bois adverses. Cependant, leur grande volonté d’empocher absolument les trois points mis en jeu devant un adversaire coriace a fini par payer avec ce succès in extremis arraché avec les tripes, au grand soulagement des inconditionnels du club qui ont suivi la rencontre avec angoisse aux abords du stade, huis clos oblige. Pour sa part, le driver en chef, Mounir Zeghdoud, aux anges après le coup de sifflet final du referee, a déclaré à la fin de la partie : «C’est une victoire très précieuse qui fut difficile à obtenir face à un adversaire qui ne nous a guère facilité la tâche. Je suis évidemment très heureux de cette performance, réalisée dans des conditions connues de tous après la succession de mauvais résultats. Je tiens à féliciter mes joueurs qui se sont bien battus sur le terrain. On y a cru jusqu’au bout et nos efforts ont fini par payer. Cette victoire va nous permettre de travailler en toute sérénité».

B Ouari