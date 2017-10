Boussekine ne viendra pas

Par DDK | Il ya 51 minutes | 74 lecture(s)

Annoncé de retour à la tête de la barre technique de l'UAOA, Samy Boussekine n'entraînera pas finalement l’USOA, du moins cette saison, et cela pour des raisons de santé. C'est ce que nous a confié l’intéressé lui-même dans la soirée d'avant-hier : «Les dirigeants de l’USOA avaient, effectivement, pris attache avec moi et m’ont proposé de reprendre l’équipe. Mis j’ai dû décliner l’offre pour des raisons de santé. Les dirigeants ont insisté, et, après plusieurs rencontres, j’ai décidé de demandé l’avis de mon médecin traitant. Ce dernier m’a donné un avis défavorable. J’ai, alors, suivi son conseil. Je suis malade. Je ne peux plus faire les déplacements, ni même être sur le banc. Actuellement, mon état de santé ne me le permet pas. Toutefois, je remercie infiniment le président Omar Oumbiche d’avoir pensé à moi, comme je n’omettrai pas de remercier tous les supporters et les joueurs d’Amizour pour leur sympathie. Je suis vraiment désolé de ne pouvoir répondre à leur vœu et je leur souhaite bon courage», a-t-il déclaré.

Samy H.