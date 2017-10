Par DDK | Il ya 50 minutes | 82 lecture(s)

Le MO Béjaïa a concédé, avant-hier à Tlemcen, sa première défaite de la saison devant le WAT local, sur le score de (1 - 0).

Le but de la rencontre a été inscrit à la 88e minute sur un tir des 20 mètres. Les Béjaouis, qui ont abordé ce match amoindris par cinq joueurs, ont été absents tout au long de la première mi-temps, qui a été d’un niveau tout juste moyen. En seconde période, les capés de Mustapha Biskri étaient plus volontaires et se sont procuré plusieurs occasions de scorer, à l’image du tir de Kadri sur la transversale ou celui de Belkacemi, que le gardien a dévié difficilement en corner. Le but du WAT est venu suite à un travail individuel, suivi d’un tir des 20 mètres qui a été dévié par un défenseur béjaoui, chose qui changé la trajectoire du ballon et trompé la vigilance de Meddour, qui a remplacé Bencherif, blessé à la fin de la première mi-temps. A la fin du match, Aggar a raté à l’intérieur des 6 mètres un but tout fait, avant que l’arbitre ne siffle la fin de la rencontre par la première défaite des Béjaouis. Ce résultat ne remet pas en cause tout le bon parcours réalisé jusque-là par les Crabes, puisque ces derniers se positionnent toujours à la première place du classement. Une place de leader qu’ils partagent avec l’ASAM, vainqueur contre CAB (2 - 0). A signaler que le staff technique a accordé deux jours de repos aux joueurs. La reprise est programmée pour lundi prochain à 18 heures pour préparer le prochain match contre le RC Relizane, prévu vendredi prochain à 17 heures.

Bencherif n’a pas pu terminer la partie

Le gardien du MOB, Ali Bencherif, n’a pas pu terminer la partie à cause d’une une blessure à la tête, qui a nécessité une évacuation d’urgence à l’hôpital. Le keeper des Vert et Noir s’est blessé après avoir percuté le poteau lors d’un tir qu’il a essayé de dévier en corner, à la fin de la première mi-temps. Néanmoins, d’après un membre du staff médical, la blessure du goal des Crabes, qui est revenu au stade avant la fin de la partie, est sans gravité. Il pourra reprendre le travail lundi prochain avec ses coéquipiers.

Z. H.