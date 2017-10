La reprise le 27 octobre

Par DDK | Il ya 50 minutes | 112 lecture(s)

Le coup d’envoi du championnat de wilaya de Béjaïa de football (Honneur et Pré-Honneur), aura lieu les 27 et 28 octobre prochains. C’est ce qu’on a appris du bureau de la Ligue locale.

En effet, au terme de sa séance de travail présidée par Kamel Mahindad, le bureau de la ligue de Béjaïa a décalé le coup d’envoi du championnat pré-honneur et honneur d’une semaine, après avoir été prévu les 20 et 21 octobre. Ce report est dû, selon nos sources, au retard dans la constitution des dossiers d'engagement des clubs. À cet effet, la ligue a accordé un nouveau délai à ces derniers. Ainsi, la date limite de dépôt des dossiers complets de licences seniors et U19 est fixée au lundi 23 octobre 2017. «Je souhaite que les responsables des clubs respectent les délais pour, d’une part, faciliter la procédure de confection des licences joueurs et dirigeants et, d’autre part, confectionner les calendriers», dira-t-on. Concernant les équipes en lice dans les différents championnats, notre interlocuteur dira que 16 équipes formeront la division d’honneur et 14 autres la division pré-honneur. À noter le forfait général du CR Mellala (Honneur), qui n’a pu s’engager à cause du manque de moyens financiers et infrastructurels. L’OC Akfadou et le CA Sidi-Ayad (Pré honneur) ne se sont engagés qu’en petites catégories. En revanche, sept autres nouvelles équipes ont déposé leurs dossiers d’engagement au niveau du bureau de la ligue. Il s’agit de la JS Ighil Ali le RC Akhnak, l’ASTI Darguina, l’O M’cisna, l’ES Béni Maouche, le WRB Ouzellaguen, l’US Sidi Ayad. Par ailleurs, la commission chargée de l’homologation des stades de la LWFB a sillonné l’ensemble des stades. Un véritable casse-tête chinois pour cette dernière, sachant que les équipes de Béjaïa-ville, comme chaque saison, se bousculent en se partageant deux stades que ce soit pour les entraînements ou la domiciliation, à savoir le stade Benallouache et le stade Naceria dit «stade scolaire». Par ailleurs, on a appris que Saïd Djouder, l’ex-secrétaire général de la ligue, est de retour. Il vient de reprendre du service, a-t-on appris. Djouder qui avait, pour rappel, démissionné de son poste pour des motifs «d’ordre organisationnel et manque d’autorité et de volonté de changement», avait-il dénoncé en «refusant de cautionner la gestion hasardeuse, désastreuse et sans partage de l’arbitrage». Répondant aux innombrables sollicitations des présidents de clubs et aux appels du président, mais aussi les témoignages de confiance, Saïd Djouder aura fini donc par consentir à reprendre du service. Il est bon de signaler, en fin, que concernant les jeunes catégories, les clubs engagés sont scindés en six groupes de 8 à 9 équipes chacun, selon leur implantation géographique.

Samy H.