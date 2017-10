L’US Oued Amizour se réveille

Par DDK | Il ya 53 minutes | 96 lecture(s)

à la faveur de sa victoire à domicile face au WA Boufarik, le nouveau promu, l’ES Ben Aknoun, conserve sa place de leader et se détache même de ses poursuivants immédiats.

Le CR Beni Thour a remporté les trois points de la victoire face au onze de Dar El Beida et se place à la deuxième position. L’autre sérieux prétendant, l’US Béni Douala, loin d'avoir démérité, est quant à lui tombé à Bourouba en s’inclinant devant la JS Hey Djabel. Le RC Arbaâ, lui aussi, a remporté les trois points mis en jeu face au NARB Reghaïa. Quant à l’USOA, elle n’a pas trouvé de difficultés devant le MB Rouissat qui enchaîne les mauvais résultats. Ce n’est pas le cas de l’IB Lakhdaria qui continue sa chute libre vers les profondeurs du classement général. Pour son premier match à la tête de la barre technique de Lakhdaria, Belaredj est revenu à la maison avec zéro point de son déplacement à Jijel. La grosse surprise du jour est venue du stade de M’Sila où la formation locale, le WRM, s’est fait piéger par une surprenante équipe de Khemis El Khechna, dont les résultats restent irréguliers après cinq journées. De son côté, le RC Boumerdès n’a pu s’imposer à domicile devant le NC Magra qui l’a contraint au partage des points. Notons enfin le réveil de l’USOA qui n’a pas trouvé de difficultés à signer son premier succès de la saison devant le MB Rouissat qui enchaîne les mauvais résultats. Le MB Rouissat coule Les fans de l’USOA ont poussé un ouf de soulagement à la fin du match qu'a livré l’équipe face à son hôte du jour, le MB Rouissat, et pour cause. Il a fallu attendre l'issue de la 6e journée pour voir enfin leur equipe goûter aux joies de la victoire pour la première fois de la saison. Le déclic tant attendu s'est opéré pour les hommes d’Omar Oumbiche face au x sudistes du MBR qui a littéralement volé en éclats (4 - 0). Une victoire qui va détendre l’atmosphère électrique qui régnait depuis le début de saison dans la maison des Rouge et Noir. C’est une importante victoire qui va certainement permettre à l’équipe de chasser le doute qui planait depuis le début de la saison et de continuer à travailler dans la sérénité. Concernent la rencontre, elle fut dominée par les poulains de Mourad Bounif devant un adversaire qui n’était que l’ombre de lui-même. Dès le coup d’envoi de l’arbitre Hafirassou, les Rouge et Noir ont entamé le match tambour battant, puisque huit minutes ne s’étaient pas encore écoulées qu'ils sont parvenus à ouvrir la marque. Hanibal Souama réussit à déborder sur son flanc gauche pour ensuite mettre sur orbite Djaafri qui de la tête réussit à tromper le gardien Bokri. Le reste du temps de la première mi-temps n’apportera aucun changement au score d’un but à zéro en faveur des locaux. Après la pause citron, les coéquipiers de Brikh ont montré qu'ils voulaient vite plier le sort du match, ils n’ont d’ailleurs pas mis beaucoup de temps à réaliser le break, à la 53’, par Aoures, suite à une passe en profondeur de Fadli. Trois minutes plus tard, sur une action orchestrée par Akrour qui centre sur Souma, le défenseur Kouchi repousse le ballon de la main, l’arbitre qui était juste à côté n’a pas hésité à désigner le point de penalty. Sofiane Idirene se charge de la sentence et corse l’addition. Après ce troisième but, les locaux dominèrent les débats de bout en bout en exerçant un pressing constant et les occasions se multiplièrent pour les gars de la vallée qui ont failli ajouter un autre but par Ghiles Hamouche qui rate son duel face au gardien adverse à la 83’. Mais les locaux semblaient déterminés à prendre le large et sur une action menée par Aoures sur le flanc gauche, Akrour, à la réception, inscrit le quatrième but (85’). La rencontre s’est achevée sur ce score fleuve. Cette victoire permet aux Unionistes de retrouver le sourire certes, mais ils se doivent dès maintenant préparer leur prochaine sortie à Reghaia devant le NARBR.

Samy H.