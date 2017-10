«C’est une victoire réconfortante»

Par DDK | Il ya 53 minutes | 81 lecture(s)

«Le point le plus positif lors de cette rencontre est la réaction de mes joueurs. Ils ont appliqué les consignes à la lettre. Je suis très content du résultat, mais aussi de la manière dont ils ont abordé le match, surtout qu’il y a eu cette envie de vaincre, et c’est l’essentiel. On a bien entamé la partie, en inscrivant un but, puis il y a eu un petit moment de relâchement. Mais en seconde période, on a repris les choses en main, en frappant d’entrée. On a géré le match à notre guise jusqu'à la fin avec, à la clé, trois autres buts. C'est un succès réconfortant qui nous permet d'entrevoir la suite en toute quiétude. J’espère que c’est le déclic !».

S. H.