La mauvaise série continue

Par DDK | Il ya 53 minutes | 90 lecture(s)

Les contreperformances se suivent et se ressemblent pour la JS Azazga, pensionnaire de la division inter-régions (groupe centre-est). Avant-hier lors de la réception de l’OMR El Annasser au stade Tirsatine, pour le compte de la 5e journée, les Azazguis ont laissé des plumes, en ne se contentant que d’un match nul de deux buts partout (2 - 2). Après cinq matchs disputés depuis le coup d’envoi de la nouvelle saison sportive, la JS Azazga n’a récolté que cinq unités sur les quinze possibles. Un bilan négatif pour les Rouge et Noir qui pointent à la 11e place au classement. Le «syndrome» du stade Tirsatine semble, donc, continuer. Ce qui n’est pas fait pour arranger les affaires de la JSA qui doit rebondir le plus vite possible, en réapprenant à gagner pour remonter la pente au classement. C’est le cas aussi pour le deuxième représentant de la Kabylie, le MB Bouira en l’occurrence, qui a été accroché at home par la formation du SA Sétif. Les Bouiris occupent, présentement, la 6e place avec sept unités à leur actif. Pour le reste des rencontres, le Hydra AC caracole en tête avec 13 points et s’est imposé en déplacement face au CA Kouba 2 à 1, alors que le CRB Ouled Djellal a connu sa première défaite de la saison, en s’inclinant 1 à 0 devant un FC Bir El Arch qui souffle un peu. Le NRB Ouled Derradj reste à la dernière place après son nouveau revers sur le score de 4 à 2 devant l’IRB Aïn Lahdjar. L’IRB Berhoum a eu le dernier mot contre le DRB Baraki, en s’imposant sur le score de 3 à 1, tandis que l’AS Bordj Ghedir a battu difficilement le MB Hassi Messaoud 1 à 0. Enfin, l’USM Sétif s’est imposée 2 à 1 face au CRB Aïn Djasser.

Massi Boufatis