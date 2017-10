Bon pour le moral à la veille de la reprise

Par DDK | Il ya 54 minutes | 78 lecture(s)

Pour son sixième et dernier match depuis le début de la préparation, le pensionnaire de la division pré-honneur de la ligue de football de la wilaya de Béjaïa s’est imposé, avant-hier soir en amical, au stade Zaïdi Braham d’El Kseur, face au pensionnaire de la division honneur, l’AS Oued Ghir, sur le score de deux buts à un (2 - 1). Ainsi, les hommes du président Nacim Laroui enregistrent leur second succès depuis l’entame de leur préparation, après trois défaites concédées face successivement aux U-21 du MOB, lors d’une double confrontation (1 - 6 et 0 - 3), le SS Sidi-Aïch (0 - 1), puis devant le RC Seddouk (1 - 3). À la recherche du meilleur onze possible, le coach Rabah Kasdi a aligné d’entrée ce qui s’apparente à l’équipe type, à une ou deux exceptions près. En dépit de l’aspect amical de la rencontre, les capés de Berchiche n’ont pas manqué de s’illustrer. Ce qui augure de bonnes choses à quelques encablures seulement du début du championnat, prévu pour le 27 octobre prochain. S. H.